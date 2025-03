Split Fiction: Friend Edition präsentiert

EA und Hazelight Studios haben die selbstredend hochoffizielle Split Fiction: Friend Edition angekündigt – eine ganz besondere Ausgabe des Koop-Abenteuers vom Team hinter It Takes Two, dem Game of the Year 2021.

Diese limitierte Edition von Split Fiction enthält alles, was gebraucht wird, um sich direkt in das neue Koop-Spielerlebnis zu stürzen.

Geliefert wird nicht nur eine Ausgabe des Spiels und ein zweiter Controller, sondern auch zum ersten (und vielleicht einzigen) Mal: Greg, ein echter Freund, der bis vor die Haustür gebracht wird.

„Für mich als Gamer ist es eine richtig große Sache, Teil dieser unglaublichen Special Edition zu sein. Ich fühle mich geehrt, der erste echte Freund zu sein, der mit einem Spiel ausgeliefert wird“, erklärt Greg, einer der im Lieferumfang der Split Fiction: Friend Edition bestellbaren Begleiter. „Ein bisschen mulmig war mir schon, als Josef Fares meinte, ich solle in die Kiste steigen, aber sie ist geräumiger und gemütlicher, als sie aussieht. Ich freue mich darauf, die Welt zu bereisen und neue Freundschaften zu schließen. Ich habe Snacks dabei und bin bereit, mit einem großen High-Five aus der Kiste zu springen.“ Die Friend Edition ist eine innovative Lösung für das altbekannte Problem namens „Ich brauche einen Koop-Partner“ – Hazelight liefert nämlich einen lebendigen Koop-Partner direkt mit dem Spiel mit, damit Spieler ohne Umschweife in die Multiplayer-Magie eintauchen können. Das perfekte Bundle für alle, die das Spiel kaum erwarten können, aber noch eine Mitspieler brauchen. „Ich habe euer Feedback gehört – einige von euch haben einfach niemanden zum Spielen. Aber keine Sorge, ich habe da etwas für euch!“, erklärte Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios. Scott Forrest, Chief Publishing Officer bei EA, sagte zur Ankündigung der Friend Edition: „Sie haben WAS vor?! Nein, selbstverständlich haben wir das nicht genehmigt! Wieso um alles in der Welt verschickt man Menschen mit der Post, wenn die Leute ebenso gut dem Discord beitreten und kostenlos miteinander über den Freunde-Pass spielen können?“

