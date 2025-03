Split Fiction: Grafikanalyse attestiert brillantes Spiel

Split Fiction ist das neueste Koop-Abenteuer von Hazelight Studios, bekannt für Titel wie It Takes Two und A Way Out.

In ihrem technischen Review lobt Digital Foundry das Spiel als eines der besten Koop-Erlebnisse der letzten Zeit, das auf Plattformen wie PS5, PS5 Pro, PC und Xbox Series X/S mit scharfem Splitscreen-Gameplay überzeugt.

Trotz der Nutzung der Unreal Engine 5, die oft für technische Herausforderungen bekannt ist, präsentiert sich Split Fiction als eines der am besten optimierten Spiele der letzten Zeit, seht selbst: