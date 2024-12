Split Fiction: It Takes Two-Macher präsentieren neues Koop-Action-Adventure

Mit Split Fiction haben die Macher von It Takes Two ein neues Koop-Action-Adventure angekündigt.

Split Fiction ist das neueste Koop-Action-Spiel von Hazelight Studios, den Machern von It Takes Two und A Way Out. Das Spiel wurde bei den The Game Awards 2024 vorgestellt und bietet eine Mischung aus Science-Fiction- und Fantasy-Elementen.

In Split Fiction schlüpfen die Spieler in die Rollen von Mio und Zoe, zwei rivalisierenden Schriftstellerinnen, die in einer Simulation ihrer eigenen Geschichten gefangen sind. Die eine schreibt Sci-Fi-Storys, die andere Fantasy!

Gemeinsam müssen sie zusammenarbeiten, um einem Bösewicht zu entkommen, der versucht, ihre Werke zu stehlen. Das Spiel unterstützt ebenfalls den beliebten „Freunde Pass“, mit dem Freunde kostenlos im Koop-Modus mitspielen können, sowie plattformübergreifendes Spielen auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X/S.

Split Fiction erscheint am 6. März 2025 für 49,99 Euro.