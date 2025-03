Split Fiction: Koop-Abenteuer ab heute erhältlich

Electronic Arts und Hazelight Studios veröffentlichen heute das actiongeladene neue Koop-Abenteuer Split Fiction, welches ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA app erhältlich ist.

Der Titel wurde bereits von der Presse gelobt und erhielt auf Metacritic von über 26 Medien perfekte Bewertungen – was Split Fiction zum bislang am besten bewertete Spiel 2025 macht.

Split Fiction Gameplay:

Den Split Fiction Story-Trailer gibt es hier zu sehen:

In Split Fiction schlüpfen Spieler:innen in die Rollen von Mio und Zoe, die sich gemeinsam durch verschiedene Sci-Fi- und Fantasy-Welten kämpfen müssen und dabei die Kraft einer unerwarteten Freundschaft entdecken. Mit Split Fiction bringt Hazelight Studios den Nachfolger des 2021 als Game of the Year ausgezeichneten und weltweit rund 23 Millionen Mal verkauften Hits It Takes Two an den Start – und hebt das bewährte Koop-Konzept mit mehr Gameplay-Vielfalt als je zuvor auf ein neues Level.

„Split Fiction sprudelt vor Kreativität und begeistert mit Ideen, die es so noch nie zuvor in einem Koop-Spiel zu erleben gab. Die Vielfalt der Gameplay-Elemente ist unglaublich, und ich bin extrem stolz auf das Ergebnis“, erklärt Josef Fares. „Gemeinsam werdet ihr hier in überwältigende Sci-Fi- und Fantasy-Welten eintauchen, in denen ihr zusammenarbeiten müsst und jede Menge Spaß haben werdet. Ihr werdet es lieben!“

Mio und Zoe sind aufstrebende Autorinnen, die von einer Maschine, die ihre Ideen rauben soll, in ihren eigenen Geschichten gefangen gehalten werden.

Um mit ihren Storys aus der Simulation zu entkommen, müssen sie ihre Unterschiede überwinden und zusammenarbeiten. In jedem Kapitel ihres Abenteuers gibt es dabei neue Spielmechaniken und Fähigkeiten zu entdecken. Mio und Zeo fliehen unter anderem vor einer explodierenden Sonne, fordern einen Affen zum Tanzwettbewerb heraus, probieren ein paar coole Tricks auf dem Hoverboard, kämpfen gegen eine böse Katze und nutzen verschiedene Fortbewegungsmittel, wie Gravitationsbikes oder Sandhaie.

Spieler erleben in Split Fiction völlig unterschiedliche Welten, überraschende neue Fähigkeiten und abwechslungsreiches Gameplay, das klassisches Platforming, Rätsel und mehr umfasst.

Auf der Reise durch die verschiedenen Landschaften werden Spielende immer wieder auf mysteriöse Portale stoßen, die zu Nebensträngen der Geschichte führen: kurze, optionale Spielelemente, die auf Mios und Zoes unvollendeten Entwürfen und kreativen Konzepten basieren und das Gameplay noch vielseitiger machen.

Spieler besteigen in den Nebensträngen einen Berg, auf dem Riesen ihr Unwesen treiben, surfen auf Sandhaien durch die Wüste oder lassen sich von einem fliegenden Zug auf Wasserskiern ziehen.

„Split Fiction ist bombastisch, völlig hemmungslos und zeigt, wofür Videospiele geschaffen wurden – einfach unglaubliche Unterhaltung!“, findet Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. „Josef und das fantastische Team bei Hazelight haben wieder einmal gezeigt, warum sie die unangefochtenen Könige im Koop-Abenteuer-Genre sind. Ich bin mir sicher, dass die Spieler, ihre Freunde, Familien und Liebsten sich begeistert in dieser außergewöhnlichen Koop-Reise verlieren werden.“

Split Fiction kann im lokalen Multiplayer oder online über den Freunde-Pass gespielt werden. Das beliebte Feature von Hazelight Studios ermöglicht Spieler, die eine Kopie des Spiels besitzen, eine:n Freund:in dazu einzuladen, das komplette Spiel kostenlos mit ihnen zu spielen. Genau wie im Basisspiel sind Crossplay-Optionen für den Freunde-Pass auf PlayStation, Xbox und PC aktiviert.

Split Fiction ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam, Epic Games Store und EA app erhältlich.