Split Fiction: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen der Fachpresse

Ein aufregendes und spannendes Abenteuer erleben die beiden Schriftstellerinnen Mio und Zoe ab Donnerstag in Split Fiction.

Das Koop-Action-Adventure der Macher von It Takes Two und A Way Out verspricht die Genre-Grenzen zu sprengen und Spieler in eine Geschichte voller Fantasie zu ziehen.

Das Embargo für Testberichte ist gefallen und brachte zahlreiche Wertungen zu Tage, die allesamt mehr als vielversprechend sind. Auch wir von XboxDynasty haben für euch einen Testbericht zu Split Fiction bereitgestellt.

Wie die Wertungen der Fachpresse zu Split Fiction ausgefallen sind, könnt ihr dem Medaillenspiegel entnehmen.

Split Fiction – Medaillenspiegel

Game Rant 10/10

GameSpot 10/10

Push Square 10/10

CGMagazine 10/10

XboxEra 10/10

Press Start 9,5/10

Generación Xbox 92/100

IGN USA 9/10

IGN DE 9/10

XboxDynasty 9/10

DualShockers 9/10

Shacknews 9/10

TechRaptor 9/10

Xbox Achievements 88/100

PC Gamer 87/100

GamePro DE 87/100

GamingBolt 7/10

Wertungen 5/5

Eurogamer 5/5

VG247 5/5

GamesRadar+ 4,5/5