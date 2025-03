Split Fiction: Um diese Uhrzeit startet das Abenteuer

Erfahrt, um wie viel Uhr ihr mit Mio und Zoe in dieser Woche in kooperative Abenteuer von Split Fiction starten könnt.

Am Donnerstag erscheint Split Fiction weltweit für Konsolen und PC. Das neuste Koop-Adventure der Macher von It Takes Two und A Way Out haben die Launch-Zeiten verkündet, damit ihr wisst, wann ihr euch mit einem Freund ins Abenteuer stürzen könnt.

Wie ihr der Grafik unten entnehmen könnt, wird Split Fiction weltweit zur selben Zeit erscheinen. Ausflüge nach Neuseeland funktionieren demnach nicht. Im deutschsprachigen Raum wird Split Fiction ab 17:00 Uhr spielbar sein.

Split Fiction erscheint am 6. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.