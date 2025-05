Split Fiction: Vier Millionen verkaufte Spiele

Einen weiteren Meilenstein können Hazelight Studios und Electronic Arts für sich verbuchen. Das Koop-Action-Spiel Split Fiction hat sich mehr als vier Millionen Mal verkauft.

Das neuste Spiel der Macher von It Takes Two, A Way Out und Brothers ist seit dem 6. März für Xbox Series X|S erhältlich.

Erste Erfolge feierte Split Fiction schon nach einer Woche, als man zwei Millionen Spiele verkaufte.

Und Split Fiction könnte in Zukunft auch in einem weiteren Medium Erfolge feiern. So befindet sich eine Film-Adaption mit der Schauspielerin Sydney Sweeney in Arbeit.