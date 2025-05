Splitgate 2: Map-Creator-Feature im Video vorgestellt

Autor:, in / Splitgate 2

1047 Games hat ein brandneues Video veröffentlicht, in dem das Map-Creator-Feature für Splitgate 2, The Lab, im Vorfeld der offenen Crossplay-Beta des Spiels am 22. Mai vorgestellt wird.

Mit diesem leistungsstarken Tool kann jeder einsteigen und eigene Karten und Modi entwerfen, ganz ohne Erfahrung.

Diejenigen, die tief eintauchen wollen, können sich in die Materie einarbeiten, aber auch Gelegenheitsspieler, die ihre Fähigkeiten ausprobieren wollen, kommen auf ihre Kosten.

Erfüllt eure wildesten Träume mit der einfach zu bedienenden Steuerung von The Lab.

Arbeitet in Echtzeit an Karten mit euren Freunden zusammen (bis zu 16 gleichzeitig) und teilt eure Karten schnell mit Spielern auf der ganzen Welt.

1047 stellt eine Vielzahl von leeren Vorlagen zur Verfügung, sowie skalierbare geometrische Formen, vorgefertigte Kartenelemente von SSL (der Sol Splitgate League), Umgebungsrequisiten und andere Spielobjekte, um Ihre Visionen zum Leben zu erwecken.

1047 hat The Lab zusammen mit der Community und für die Community entwickelt – und das ist erst der Anfang.

Für die Zeit nach dem Start ist eine Menge Inhalt für das Kartenerstellungssystem geplant. Starten Sie am 22. Mai in die offene Beta und fangen Sie an, Karten zu erstellen.