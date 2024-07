Splitgate 2: Nachfolger des F2P-PvP-Shooters angekündigt

Autor:, in / Splitgate 2

1047 Games hat mit Splitgate 2 einen Nachfolger des PvP-Shooters aus dem Jahr 2021 für Xbox, PlayStation und PC angekündigt.

Schaut euch hier den Cinematic-Trailer zur Enthüllung an:

Zusammen spielen, alleine stehen

Multiplayer-Ego-Kämpfe und Portal-Hopping sind in Splitgate 2 zurück – jetzt größer und besser als je zuvor. Drei einzigartige Fraktionen geben den Spielern die Möglichkeit, je nach bevorzugtem Spielstil oder Wettbewerbsstrategien zu wählen und voranzukommen, während eine große Vielfalt an Arenen, Waffen und Modi für Abwechslung sorgt. Ihr könnt auf jeder Spielstufe in den Kampf einsteigen – allein oder mit Freunden.

Der heutige Ankündigungstrailer zeigt das fraktionsorientierte Gameplay des Spiels, das mehrere Spielstile und Ausrüstungen für strategische Teamaufstellungen miteinander verbindet.

Der Trailer gibt den Spielern einen Einblick in das, was sie erwartet, wenn Splitgate 2 im Jahr 2025 für PC (über Steam und Epic Game Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Ladet euch die kostenlose Splitgate 2 Companion App, entwickelt von Hologram Software, noch heute herunter.

Dort könnt ihr in das Universum der Serie eintauchen, indem ihr Sammlerstücke findet, die euch zum Start Ingame-Belohnungen, Quizze und sogar eine ganze Comic-Serie einbringen werden.

Die erste Ausgabe von Splitgate: The Games We Play, eine fünfteilige Comic-Serie, die die Hintergrundgeschichte der im Ankündigungstrailer enthüllten Charaktere (und einige neue Überraschungen) erforscht, ist ab heute erhältlich – weitere Ausgaben werden monatlich erscheinen.

„Die Entwicklung des ursprünglichen Splitgate war ehrgeizig, aber dürftig; das Spiel wurde in einem Schlafsaal entwickelt, und der große Erfolg und die Community, die es erreichte, übertrafen unsere kühnsten Träume“, sagte Ian Proulx, Mitbegründer und CEO von 1047 Games. „Diesmal wurde Splitgate 2 von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt, um unseren Fans das AAA-FPS-Erlebnis zu bieten, das sie verdienen. Die charakteristische Action der Serie wurde von einem All-Star-Team, bestehend aus den talentiertesten Personen der Branche, komplett überarbeitet. Dies ist ein revolutionärer Schritt nach vorne für kompetitive Shooter.“ „Es ist der perfekte Einstieg für Spieler, die neu in die Welt von Splitgate einsteigen, und ein umfassendes Upgrade, das unserer bestehenden Community würdig ist.“

In den letzten zwei Jahren hat 1047 Games die besten Talente der Branche rekrutiert und verfügt über ein weltweites Team von mehr als 150 Entwicklern, die maßgeblich an einigen der bekanntesten Videospiele aller Zeiten beteiligt waren.

Die Talente hinter kultigen AAA-Titeln wie Call of Duty, Overwatch, Halo, Valorant, League of Legends, God of War: Ragnarok, Star Wars Jedi: Fallen Order und viele mehr haben sich zusammengetan, um den Spielern mit Splitgate 2 einen unbestreitbaren Einfluss auf das PvP-FPS-Spiel zu bieten.