Splitgate 2: Open Alpha jetzt auf Xbox Series X|S spielen

1047 Games hat die offene Alpha-Phase für Splitgate 2, den Portal-Jumping-FPS, der die ursprüngliche Vision und den Umfang der Serie massiv erweitert, auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S gestartet.

Nehmt ab sofort und bis zum 2. März 2025 am ersten Crossplay-fähigen Showdown von Splitgate 2 teil, der eine Sammlung brandneuer Spielmodi, Karten, Waffen und mehr bietet.

Die offene Alpha von Splitgate 2 ist ein Beispiel dafür, wie 1047 Games den Kern der Serie weiterentwickelt und gleichzeitig ihren Umfang stark erweitert.

Lest in dieser Meldung, was in der offenen Alpha enthalten ist, bevor ihr euch direkt in die Action stürzt.