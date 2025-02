Splitgate 2: Open Alpha mit neuen Karten und Modi

Autor:, in / Splitgate 2

1047 Games hat die offene Alphaphase für PC und Konsolen für Splitgate 2 enthüllt, den Portal-Sprung-FPS, der die ursprüngliche Vision und den Umfang der Serie massiv erweitert.

Die offene Alpha von Splitgate 2 läuft vom 27. Februar bis zum 2. März 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet eine Sammlung neuer, noch nie gesehener Spielmodi, Karten, Waffen und mehr.

Macht mit bei den allerersten Crossplay-Showdowns von Splitgate 2 im Laufe dieses Monats, bevor das vollständige Spiel 2025 auf PC (Steam/Epic Games Store), PlayStation 4 & 5 sowie Xbox One & Series X|S-Konsolen veröffentlicht wird.

Neues Material zu Splitgate 2, das im Rahmen der PlayStation State of Play-Präsentation gezeigt wurde, gibt einen Einblick in die zahlreichen Neuerungen, die die Spieler in der offenen Alpha-Version für PC und Konsolen erwarten.

Werft einen spannenden Blick darauf, was FPS-Fans im futuristischen Sport von Splitgate 2 erwartet, wenn die offene Alpha am 27. Februar live geht:

Die offene Alpha-Version von Splitgate 2 für PC und Konsole enthält:

Völlig neues 24-Spieler-Multi-Team-Erlebnis

Portal-Kriegsführung für mehrere Teams: Stürzt euch in 8v8v8-Matches mit drei Teams in die bisher größten Schlachten von Splitgate. Multi-Team Portal Warfare kombiniert die flüssige Bewegung von Portalen mit einem weitläufigen Spielfeld und bietet so eine Fülle von Möglichkeiten, den Gegnern die Oberhand zu geben, und wird in zwei Modi spielbar sein:

Multi-Team Domination: Erobert und kontrolliert vier Zonen und schaltet gegnerische Teams aus.

Hotzone für mehrere Teams: Kämpft darum, eine zentrale Zone zu erobern und die Gegner von eurem Thron fernzuhalten.

Ganz neue Spielmodi

Splitball: Dieser elektrisierende Arenamodus für zwei Teams kombiniert den klassischen Spaß von Capture the Flag mit der rasanten Strategie von Oddball aus Halo und fordert die Rivalen heraus, Angriff und Verteidigung gleichzeitig zu meistern. Dringt in feindliches Gebiet ein, um Splitballs zu stehlen, während ihr eure Heimatbasis mit Präzision und Strategie verteidigt.

Firecracker: Firecracker erweitert den herkömmlichen Search & Destroy-Spieltyp für zwei Teams um Respawns. Die angreifenden Teams zünden einen Feuerwerkskörper und – wenn sie die Feinde in Schach halten können – füllen sie den Himmel mit Feuerwerkskörpern und bringen die Menge zum Toben.

Spannende neue Maps

Gletscher (8v8v8): Dieses gefrorene Schlachtfeld ist 20 Mal so groß wie jede andere Karte in Splitgate und eignet sich perfekt für das neue Tempo der Action, das in Multi-Team Portal Warfare eingeführt wird. Die eisigen Hänge des Gletschers ermöglichen es den Spielern, die Geschwindigkeit durch das Gleiten mit dem Portalmomentum zu verketten, was ihnen die Freiheit gibt, sich schnell zu bewegen und gegnerische Teams zu flankieren.

Umgehung (4v4): Dies ist die bisher vertikalste Karte von Splitgate, die für hochfliegende Spielzüge konzipiert ist. Der ruhige Park ist mit Cafés, Gondeln und einem atemberaubenden Planetarium ausgestattet, das von einer zentralen Abschussrampe gekrönt wird, die ideal für Angriffe aus dem Hinterhalt ist. Beherrscht die Höhen, kontrolliert die Lüfte und verwandelt jeden Aussichtspunkt in einen taktischen Vorteil.

Eden (4v4): Eden ist vollgepackt mit Portalwänden innen und außen, um den Spielern endlose Möglichkeiten zum Flankieren, Entkommen und Dominieren zu bieten. Diese fortschrittliche Kuppelsimulation verschönert die venusische Höllenlandschaft und optimiert sie gleichzeitig für schnelle Action. Nutzt das neue Launch Portal auf Eden, eine einzigartige Kombination aus Portalwand und Startrampe, die waghalsige Angriffe aus der Luft und spielverändernde Spielzüge ermöglicht.

Ein ganzes Arsenal an Waffen, ausrüstbarer Ausrüstung und mehr

Acht einzigartige Primär- und Sekundärwaffen für drei Fraktionen, also insgesamt 24 Basiswaffen. Erzielt einen Kopfschuss mit dem Goliath-Revolver der Sabrask-Fraktion, zerstört Schilde mit der Meridian Phasma SMG oder schickt Rivalen mit der Aeros Blitz-Schrotflinte zum Spawn-Bildschirm.

Neun Ausrüstungsgegenstände, die die strategischen Möglichkeiten vertiefen, wie das überall einsetzbare Porta-Portal der Aeros-Fraktion.

Auf jeder Karte versteckte Powerwaffen, die das Blatt wenden können.

Wiederkehrende Klassiker (verbessert auf Basis des Community-Feedbacks)

Team-Deathmatch: Die Runden wurden verlängert und ein höheres Kill-Ziel wurde aufgrund der Reaktionen der Community auf die geschlossene Alpha eingeführt.

Hotzone: Kämpft um die Kontrolle über die Zone, dieses Mal ohne gemeinsame Progression bei Eroberungen.