Splitgate 2: Relaunch des Spiels für Dezember bestätigt

Noch bis zum 4. Dezember läuft die Beta für Splitgate 2, wie Entwickler 1047 Games in einem Update auf Steam bestätigt. Damit endet die Beta-Saison samt Battle Pass.
Gleichzeitig wird man am selben Tag die Beta-Server offline nehmen und sich auf den Launch des Spiels vorbereiten, der noch im Dezember erfolgen soll.
Im Juni war der Free-to-Play-Shooter Splitgate 2 für Konsolen und PC erschienen. Nach einem schwachen Launch erkannte man nur wenige Wochen später, dass man zu früh und überstürzt veröffentlicht hatte. Es ging zurück in den Beta-Status.
Fand das Spiel nicht schlecht, vielleicht schau ich nochmal irgendwann rein.
Hoffentlich klappt es diesmal, sonst befürchte ich war es das mit dem Studio.
Vielleicht schau ich dann auch mal rein.
Multiplayer? Ne Danke und ich wünsche allen Spielern trotzdem viel Spass. 🙂
Ich habe es nur etwas angespielt, aber aus irgendeinem Grund fand ich Teil 1 irgendwie… Besser.
Sah ich genauso.
Teil 1 hat irgendwie Laune gemacht, war aber irgendwie nichts für Langzeit Motivation.
Teil 2 ist wie overwatch 2. Hauptsache wir haben eine 2 im Namen aber es ist genau das Gleiche in etwas anderer Optik.
7nd dafür bot es viel zu wenig Abwechslung. Da ist jedes CoD ein Mapgigant gegen.
Bei der aktuellen MP Konkurrenz wirds bestimmt auch im Dezember hart für das Game. Selbst als f2p Titel
Erste Teil hat mir viel Spaß gemacht aber beim zweiten zündete es nicht.