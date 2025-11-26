Splitgate 2: Relaunch des Spiels für Dezember bestätigt

Die Wiederveröffentlichung von Splitgate 2 startet nach dem Ende der Beta im Dezember.

Noch bis zum 4. Dezember läuft die Beta für Splitgate 2, wie Entwickler 1047 Games in einem Update auf Steam bestätigt. Damit endet die Beta-Saison samt Battle Pass.

Gleichzeitig wird man am selben Tag die Beta-Server offline nehmen und sich auf den Launch des Spiels vorbereiten, der noch im Dezember erfolgen soll.

Im Juni war der Free-to-Play-Shooter Splitgate 2 für Konsolen und PC erschienen. Nach einem schwachen Launch erkannte man nur wenige Wochen später, dass man zu früh und überstürzt veröffentlicht hatte. Es ging zurück in den Beta-Status.