Splitgate 2: Release am Freitag, Enthüllung beim Summer Game Fest

Portale ändern alles am 6. Juni, wenn der Online-Ego-Shooter Splitgate 2 aus der offenen Beta in den offiziellen 1.0-Start auf PC (Steam, Windows Store und Epic Game Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 (www.splitgate.com) übergeht.

1047 Games hat noch nicht den größten Teil von Splitgate 2 enthüllt, der am 6. Juni zusammen mit dem offiziellen Start des Spiels vorgestellt werden soll.

Während die aktuelle Beta eine Vielzahl von Modi, Waffen und Inhalten bietet, steht beim kommenden Livestream zum Summer Game Fest noch eine große Überraschung an.

1047 Games hat außerdem einen überraschend emotionalen neuen Trailer zum Start des Spiels veröffentlicht, der den Fans einen berührenden Einblick in den Druck und die Härte gibt, die es braucht, um ein professionelles Ass in der knallharten, futuristischen Welt von Splitgate zu sein.

Ein professionelles Splitgate-Ass zu sein, ist der beste Job der Welt – es gibt nichts Besseres, als nach einem dreistöckigen Drop durch ein Portal zu rennen, um den letzten Headshot für den Rundengewinn zu landen, oder mit eurem Team in eurem Lieblingsmodus alles zu geben, um den Sieg in Sekundenbruchteilen zu erringen.

Der neue Trailer unterbricht die herzzerreißende Action von Splitgate 2, um einen Blick auf die Einsätze zu werfen, die im intensivsten und beliebtesten Sport der Zukunft auf dem Spiel stehen.

Angehende Spieler können auch an der letzten offenen Betaphase von Splitgate 2 teilnehmen, die noch bis zur Veröffentlichung läuft, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was der futuristische Portal-Shooter am 6. Juni bieten wird – eine Unmenge an Karten, Waffen und Modi stehen zur Auswahl.

Und das Beste daran: Es ist völlig kostenlos. Die Spieler haben die Möglichkeit, schicke Kosmetika zu kaufen, um gut auszusehen, während sie sich einklinken, oder sich den Beta-Battle Pass zu holen, um einen Vorsprung bei den Statistiken zu bekommen. Der Fortschritt wird nicht zurückgesetzt, wenn das Spiel am 6. Juni offiziell gestartet wird.