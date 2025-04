Splitgate 2: Start der Open Beta am 22. Mai

Autor:, in / Splitgate 2

Die Open Beta zum Ego-Shooter Splitgate 2 startet am 22. Mai, schaut euch jetzt den neuen Trailer an.

1047 Games heißt euch beim größten Sport der Zukunft willkommen. Am 22. Mai beginnt die Open Beta von Splitgate 2, dem Ego-Shooter mit Portalcharakter.

Der einzigartige Free-to-Play-Shooter erscheint auf PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One, mit Crossplay auf allen Plattformen.

Der neue Splitgate 2 Open Beta Teaser bietet eine Vorschau auf einige der zahlreichen neuen Inhalte.

Wie im Teaser zu sehen ist, wird die Open Beta Folgendes bieten:

mehr als 25+ Waffen – darunter die brandneue Borealis, eine Energiekarabiner-Powerwaffe

mehr als 15 Karten – darunter zwei neue, riesige Onslaught-Karten für 24 Spieler, Drought und Fracture

mehr als 10 Modi – mit dem bei den Fans beliebten Takedown, bei dem die Teams versuchen, alle Mitglieder des gegnerischen Teams zu eliminieren, bevor diese wieder auftauchen können

Und die Entwickler von 1047 Games haben auch die Idee von „unendlichen“ Karten angeteasert. Sie versprechen, dass sie bald verraten werden, was genau das bedeutet, zusammen mit einer vollständigen Aufschlüsselung aller anderen Inhalte in der offenen Beta von Splitgate 2, die näher am 22. Mai stattfindet.