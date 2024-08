Splitgate 2: Trailer feiert geschlossene Alpha

Autor:, in / Splitgate 2

1047 Games reist für die Gamescom 2024 nach Deutschland und präsentiert die erste öffentlich spielbare Demo von Splitgate 2 am Splitgate 2-Pavillon (Halle 9, Stand #A-050).

Doch auch Fans weltweit können am Spaß teilhaben, denn die geschlossene Alpha von Splitgate 2 für „Gamescom at Home“ ist ab heute bis zum 25. August live. Ein actiongeladener neuer Gameplay-Trailer wurde heute veröffentlicht, für alle, die in die 4v4-Action einsteigen wollen.

Im Anschluss an das Livestream-Gameplay von Splitgate 2 in der letzten Woche sorgt der farbenfrohe Shooter nun in Deutschland für Aufsehen, indem er Fans mit einem vollständig ausgestatteten Stand die bislang immersivste Splitgate-Erfahrung bietet.

Aber Spieler müssen nicht auf der Gamescom sein, um mitzumachen: Wer die Alpha von zu Hause aus testen möchte, kann sich auf der Steam-Seite des Spiels registrieren, um die Chance zu erhalten, daran teilzunehmen.

Die geschlossene Alpha umfasst zwei spannende Modi – Hotzone und Team Deathmatch – auf drei verschiedenen Karten (Ozone, Zenith und Frontier) und bietet den Spielern einen frühen Einblick in jede der drei Fraktionen. Es gibt keine zeitlichen oder Match-Beschränkungen während der Alpha, und das Spiel ist kostenlos spielbar.

Splitgate 2 erscheint 2025 auf dem PC via Steam und Epic, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.