SPLITGATE: Arena Reloaded: Entwickler kontert Steam‑Kritik mit klarer Botschaft

Nach Diskussionen um die Steam‑Charts meldet sich der Entwickler von Splitgate: Arena Reloaded zu Wort.

Splitgate: Arena Reloaded sorgt mit seinen derzeit weniger als 1000 Spielern auf Steam für Gesprächsstoff. Die Entwickler von 1047 Games haben nun ausführlich Stellung bezogen und erklären, warum die reinen Zahlen nicht das widerspiegeln, was Spieler im Arena‑Shooter tatsächlich erleben.

Im Fokus steht die Aussage, dass die Charts lediglich einen einzelnen Moment auf einer einzigen Plattform zeigen und damit weder das Spielgefühl noch die aktive Community abbilden.

Laut dem Studio arbeitet eine engagierte Spielerschaft kontinuierlich daran mit, wie sich Arena Reloaded weiterentwickelt und welche Inhalte als Nächstes folgen.

Die vergangenen sechs Monate nutzte das Team, um Splitgate komplett neu aufzubauen. Der Entwickler betont, dass dieser Schritt aus Überzeugung geschah und dass man weiterhin daran arbeite, die bestmögliche Version des Spiels zu liefern. Gleichzeitig richtet 1047 Games ein Dankeschön an die Community, deren Feedback und Leidenschaft den Shooter täglich voranbringen.

Zum Abschluss lädt das Studio neue Spieler ein, Splitgate: Arena Reloaded selbst auszuprobieren. Der Titel sei kostenlos, das Gameplay in seiner stärksten Form und das Team stolz auf die harte Arbeit, die in das Projekt geflossen ist.