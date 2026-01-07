SPLITGATE: Arena Reloaded: Entwickler kontert Steam‑Kritik mit klarer Botschaft

Splitgate: Arena Reloaded sorgt mit seinen derzeit weniger als 1000 Spielern auf Steam für Gesprächsstoff. Die Entwickler von 1047 Games haben nun ausführlich Stellung bezogen und erklären, warum die reinen Zahlen nicht das widerspiegeln, was Spieler im Arena‑Shooter tatsächlich erleben.
Im Fokus steht die Aussage, dass die Charts lediglich einen einzelnen Moment auf einer einzigen Plattform zeigen und damit weder das Spielgefühl noch die aktive Community abbilden.
Laut dem Studio arbeitet eine engagierte Spielerschaft kontinuierlich daran mit, wie sich Arena Reloaded weiterentwickelt und welche Inhalte als Nächstes folgen.
Die vergangenen sechs Monate nutzte das Team, um Splitgate komplett neu aufzubauen. Der Entwickler betont, dass dieser Schritt aus Überzeugung geschah und dass man weiterhin daran arbeite, die bestmögliche Version des Spiels zu liefern. Gleichzeitig richtet 1047 Games ein Dankeschön an die Community, deren Feedback und Leidenschaft den Shooter täglich voranbringen.
Zum Abschluss lädt das Studio neue Spieler ein, Splitgate: Arena Reloaded selbst auszuprobieren. Der Titel sei kostenlos, das Gameplay in seiner stärksten Form und das Team stolz auf die harte Arbeit, die in das Projekt geflossen ist.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich mir bald mal herunterladen und ausprobieren, mal sehen wie es ist.
Teil 1 habe ich mehrere Monate gespielt, hatte glaube auch an die 55.000 Spieler.
Teil 2 hat mich nach ein paar Tagen verloren , sind auch nur irgendwie 2500 Spieler gewesen.
Nee, da hab ich andere Spiele, die ich unbedingt noch testen möchte.
Leier zu viele andere spiele
Gleich träge wie Infinite, ist eher ein Upgrade von Teil 1..
Da zock ich viel lieber ne fesche Runde Quake Champions
Ausprobieren werde ich es mal, wenn Zeit ist, um mir selbst ein Bild davon zu machen
1047 Spieler wären denen wohl lieber ^^