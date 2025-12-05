SPLITGATE: Arena Reloaded: Relaunch von Splitgate 2 unter neuem Namen

Splitgate 2 verlässt die Beta-Phase mit einem neuen Namen und umfassender Überarbeitung, mit dutzenden Verbesserungen.

1047 Games hat das nächste Kapitel der Splitgate-Franchise angekündigt. SPLITGATE: Arena Reloaded wird am 17. Dezember, kostenlos auf PC (Steam, Epic Game Store, Windows), Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erscheinen.

Außerdem kündigte man eine Mini-Dokumentation an, die am Dienstag, den 9. Dezember, veröffentlicht wird und die Entwicklung des nächsten Kapitels des portalbasierten Shooters zeigt, einschließlich des Engagements des Studios für das Arena-Genre und der Einbeziehung zahlreicher Beiträge der Community.

Eine Vorschau auf das Video ist jetzt verfügbar.

„Splitgate war schon immer eine Liebeserklärung an die Arena-Shooter, mit denen wir aufgewachsen sind“, sagt 1047 Games Design Director Josh Watson. „Wir haben hart daran gearbeitet, das Spiel von Grund auf neu zu entwickeln, indem wir das Beste aus Splitgate 1 und Splitgate 2 genommen, das, was nicht funktioniert hat, entfernt und das, was funktioniert hat, verfeinert haben.“ Watson, der zuvor Game Director für Rocket League von Epic Games war, kam zu 1047 Games, kurz nachdem Splitgate 2 Anfang des Jahres in die Beta ging. „1047 Games hat das Jahr damit verbracht, das Feedback der Community zu berücksichtigen, regelmäßig öffentliche Playtests der experimentellen Builds durchzuführen und die Ergebnisse transparent mit den Spielern zu teilen. „Die Community hat uns zurück in die Arena geführt“, sagt 1047 CEO Ian Proulx.

SPLITGATE: Arena Reloaded überarbeitet alles, vom Kern des Kampfes bis zur Benutzeroberfläche, entfernt Fraktionen und Fähigkeiten und bietet von den Spielern gewünschte Optionen, die die ursprüngliche Splitgate-Arena-DNA ehren, einschließlich eines gleichmäßigen Startmodus ohne anpassbare Waffenladungen.

SPLITGATE: Arena Reloaded verspricht mehr als nur Verfeinerungen. Zu den Highlights, die das Team von 1047 für den Launch entwickelt hat, gehören:

Fraktionen, Fähigkeiten und ausgewählte Ausrüstung wurden entfernt, um sich auf den klassischen Arenakampf zu konzentrieren.

Die Progression wurde von Grund auf neu aufgebaut und das Ranglistensystem überarbeitet

Einführung von 5 neuen und 6 vollständig überarbeiteten Karten, 3 neuen Primärwaffen und 1 neuen Powerwaffe: die Railgun

Neue Arena-Modi, Playlist-Auswahl und ein echter klassischer Arena-Modus mit gleichmäßigen Starts und Powerups

Reduzierte Ladenpreise, vereinfachter Battle Pass und verbesserte kosmetische Qualität

Mehr wird in den kommenden Wochen enthüllt …