SPLITGATE: Arena Reloaded: Splitgate 2‑Relaunch stürzt mit schwachen Spielerzahlen ab

Splitgate: Arena Reloaded startet mit deutlich geringerer Resonanz, als viele erwartet hatten, und verzeichnet auf Steam im Durchschnitt etwas mehr als 1.000 aktive Spieler. Der Relaunch von Splitgate 2 sollte dem Arena‑Shooter neuen Schwung verleihen, doch die aktuellen Zahlen zeigen einen verhaltenen Auftakt, der die Entwicklung des Projekts klar widerspiegelt.
Der Neustart bringt überarbeitete Inhalte und eine modernisierte Ausrichtung, doch die Spieleraktivität bleibt bislang auf einem niedrigen Niveau. Die aktuellen Werte deuten darauf hin, dass der Titel trotz der Rückkehr unter neuem Namen nur begrenzt Aufmerksamkeit erhält und sich im hart umkämpften Shooter‑Segment schwer behauptet.
Die Situation zeigt, dass der Relaunch zwar neue Impulse setzen sollte, aber bisher nicht die erhoffte Dynamik erzeugt. Die Spielerzahlen bleiben „stabil niedrig“, während die Community beobachtet, wie sich Splitgate: Arena Reloaded in den kommenden Wochen weiterentwickelt.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
War auch irgendwo zu erwarten, das Spiel wird ja durch den Relaunch auch nicht neu erfunden. Ich werde aber auch mal reinschauen, hatte zum Release von Splitgate 2 schon gespielt. War aber auch nicht sehr angetan vom Spiel. Da hatte mir der erste Teil mehr Spaß gemacht.
Ist halt auch schwer bei der ganzen Shooter Konkurrenz, ich selbst kam noch nicht dazu es zu zocken.
Mochte den ersten Teil ganz gerne und hatte auch Spaß am Anfang von Teil 2…
Der befremdliche Auftritt vom Chefentwickler passt irgendwie aber leider ins aktuell Bild.
Nix für mich