SPLITGATE: Arena Reloaded: Splitgate 2‑Relaunch stürzt mit schwachen Spielerzahlen ab

Splitgate: Arena Reloaded startet mit deutlich geringerer Resonanz, als viele erwartet hatten, und verzeichnet auf Steam im Durchschnitt etwas mehr als 1.000 aktive Spieler. Der Relaunch von Splitgate 2 sollte dem Arena‑Shooter neuen Schwung verleihen, doch die aktuellen Zahlen zeigen einen verhaltenen Auftakt, der die Entwicklung des Projekts klar widerspiegelt.

Der Neustart bringt überarbeitete Inhalte und eine modernisierte Ausrichtung, doch die Spieleraktivität bleibt bislang auf einem niedrigen Niveau. Die aktuellen Werte deuten darauf hin, dass der Titel trotz der Rückkehr unter neuem Namen nur begrenzt Aufmerksamkeit erhält und sich im hart umkämpften Shooter‑Segment schwer behauptet.

Die Situation zeigt, dass der Relaunch zwar neue Impulse setzen sollte, aber bisher nicht die erhoffte Dynamik erzeugt. Die Spielerzahlen bleiben „stabil niedrig“, während die Community beobachtet, wie sich Splitgate: Arena Reloaded in den kommenden Wochen weiterentwickelt.