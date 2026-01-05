SPLITGATE: Arena Reloaded: Verschenkt Battle Pass dank neuer Freundes‑Aktion

Splitgate: Arena Reloaded startet eine frische Aktion, die das Rekrutieren neuer Spieler deutlich attraktiver macht und den Battle Pass‑Fortschritt direkt belohnt. Splitgate: Arena Reloaded überarbeitet dafür sein Refer‑a‑Friend‑System und sorgt dafür, dass ihr schneller und unkomplizierter an Premium‑Inhalte gelangt.

Mit dem neuen Update reicht es aus, zwei Freunde zu rekrutieren, um 1.000 Splitcoin zu erhalten – exakt genug, um den Premium Battle Pass freizuschalten.

Splitgate: Arena Reloaded setzt damit auf ein System, das sowohl bestehende Spieler motiviert als auch neue Nutzer ins Portal‑Shooter‑Universum zieht. Die Anpassung macht das Werben von Freunden nicht nur leichter, sondern auch spürbar lohnender.

Die Aktion unterstreicht, wie Splitgate: Arena Reloaded seine Community weiter ausbauen möchte, während das Spiel gleichzeitig neue Anreize schafft, regelmäßig zurückzukehren. Wer also zwei Freunde ins Spiel bringt, kann sich den Battle Pass ohne zusätzliche Kosten sichern und direkt loslegen. Vielleicht hilft die Aktion nach dem Absturz-Launch zu verbessern.