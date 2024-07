Splitgate: Ankündigung eines Nachfolgers möglich

Autor:, in / Splitgate

Der Entwickler von Splitgate will diese Woche noch eine Ankündigung machen, bei der es um einen Nachfolger handeln könnte.

Fans von Splitgate steht in dieser Woche eine Ankündigung bevor. Worum es genau geht, das wird sich erst am Donnerstag zeigen. Doch beim Hinweis zur Ankündigung zeigte man auch einen kurzen Clip, in dem eine Rüstung mit der Aufschrift „RHINOK“ zu lesen ist.

Möglicherweise wird Splitgate 2 vorgestellt, denn die Rüstung könnt eine Variante der RHINO-Rüstung aus dem Spiel sein.

Im September 2022 wurde der Support für Splitgate eingestellt. Damals sagte der Entwickler, man wolle sich „auf neues Spiel im Splitgate-Universum konzentrieren, das revolutionäre und nicht nur evolutionäre Änderungen am Gameplay mit sich bringen wird.“ Das neue Spiel soll in der Unreal Engine 5 entstehen.