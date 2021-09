Splitgate: Battle Royale Modus vorerst nicht geplant

Autor:, in / Splitgate

Laut einem offiziellen Post, den der Entwickler 1047 Games, auf dessen Twitter Account veröffentlicht hat, ist aktuell kein Battle Royale Modus für das Spiel Splitgate geplant.

Ein Battle Royale Modus wird ebenfalls von den Fans heiß diskutiert, da große Zweifel an diesem geäußert werden. 1047 Games fügt allerdings zudem an, dass es generell nicht ausgeschlossen sei, den Modus in Zukunft hinzuzufügen.

Bereits zuvor hatten die Entwickler aufgrund des großen Erfolges von Splitgate mit massiven Server-Problemen zu kämpfen. Zudem wird nach eigenen Aussagen von 1047 Games bereits an einer Nintendo Switch sowie Smartphone-Version des Spiels gearbeitet.

Splitgate vereint Halo mit Portal-Elementen und erinnert so an alt bekanntes mit doch neuen Elementen. Falls ihr das Spiel bisher ignoriert habt, könnt ihr es kostenlos herunterladen und ausprovieren.

Splitgate im Microsoft Store