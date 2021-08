Splitgate: Next-Gen-Upgrade für Online-Shooter geplant

Autor:, in / Splitgate

Der von 1047 Games entwickelte Online-Portal-Shooter Splitgate befindet sich aktuell in einer offenen Beta-Phase. Diese verlief so erfolgreich, dass die Server dem Spieleransturm nicht gewachsen waren und sogar kurzzeitig offline genommen werden mussten. Die Veröffentlichung der Vollversion wurde in der Folge nach hinten verschoben.

Nun wurde während einem Q&A von offizieller Seite ein geplantes Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5 angekündigt, welches ebenfalls durch die Folgen der überwältigenden Spielerzahlen nach hinten verschoben wurde.

Leider nannten die Entwickler kein Start-Datum und verrieten auch keine konkreten Details zu den Inhalten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Update die üblichen Verbesserungen wie etwa mehr FPS oder eine höhere Auflösung enthalten wird.

Spieler haben weiterhin die Möglichkeit der offenen Beta-Phase von Splitgate beizutreten. Neben der Action auf den Schlachtfeldern enthält die Beta ebenfalls bereits verschiedene freischaltbare Kosmetika sowie einen kostenpflichtigen Arena-Pass voller Belohnungen und Stufenaufstiege. Die Vollversion des Shooters soll in den nächsten Wochen erscheinen.