Splitgate: Popularität auf PlayStation steigt dank Halo Infinite

Spieler auf PlayStation kommen aufgrund der Exklusivität von Halo Infinite logischerweise nicht in den Genuss des neusten Teils der Reihe.

Der erfolgreiche Launch von Halo Infinite sorgte aber laut Ian Proulx von 1047 Games für steigende Spielerzahlen auf PlayStation. Offenbar suchen die Spieler dort nach einem ähnliche Arena-Shooter. Splitgate scheint daher mit seinem Halo trifft Portal-Konzept genau ins Schwarze getroffen zu haben.

Ian Proulx von 1047 Games sagte dazu:

„Ich bin eigentlich froh, dass [Halo Infinite] herausgekommen ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich Halo Infinite und Splitgate auf lange Sicht gegenseitig helfen werden. Ich glaube, es gibt im Moment einfach so viel Lärm und so viele Battle-Royale-Spiele, und [diese beiden Spiele] bringen die Leute zum Genre der Arenashooter hinüber. Es gibt ja viele Kids, die noch nie Halo gespielt haben, oder? Es gibt viele Kids, die noch nie Quake oder Unreal Tournament gespielt haben. Sie haben einfach noch nie diese Art von Spiel gespielt. Und ich denke, es ist gut für das gesamte Genre, wenn sie damit in Berührung kommen.“