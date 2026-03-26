Splitgate: Studio arbeitet an neuem Shooter inspiriert von Titanfall & Black Ops 3

Das Splitgate-Studio 1047 Games hat offiziell bestätigt, dass es an einem neuen Movement-Shooter arbeitet, während der Support für Splitgate: Arena Reloaded fortgesetzt wird. Studio-Mitgründer und CEO Ian Proulx erklärte, dass ein kleiner Teil des Teams exklusiv an dem kommenden Projekt arbeitet, das Spieler an die schnellen, parkourartigen Gefechte von Titanfall und Call of Duty: Black Ops 3 erinnern soll.

Proulx betonte, dass Splitgate weiterhin das Hauptaugenmerk des Studios bleibt, die neue Entwicklung jedoch die langfristige Vision eines Multi-Game-Studios widerspiegelt. „Wir haben schon immer davon geträumt, mehrere Spiele zu entwickeln“, so Proulx. Das kommende Projekt soll die Kernidee eines Movement-Shooters aufgreifen und Fans von schnellen, dynamischen Kämpfen ansprechen. Interessierte Spieler können sich bereits für kommende Playtests anmelden.

Die Geschichte des Studios zeigt eine Reihe von Herausforderungen: Nach dem Early-Access-Erfolg des Originals 2019 wurde Splitgate 2 2025 veröffentlicht, erlebte jedoch gemischte Kritiken. Daraufhin kehrte das Team mit Splitgate: Arena Reloaded zurück und überarbeitete das Spiel grundlegend, inklusive Klassischer Arena-Modi, neuer Waffen und Karten. Auch wenn die Spielerzahlen nicht die Höchststände von Splitgate 2 erreichten, betonte das Studio, dass „Steam Charts den Spaß nicht messen“.

Das neue Movement-Shooter-Projekt von 1047 Games markiert einen Schritt in Richtung einer breiteren Spielentwicklung, die über das Universum von Splitgate hinausgeht. Fans dürfen gespannt sein, welche innovativen Gameplay-Elemente und parkourbasierten Features der Titel in der Zukunft bieten wird.

Splitgate: Arena Reloaded ist aktuell für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.