Splitgate: Studio arbeitet an Titanfall-inspiriertem Movement-Shooter mit Mechs

1047 Games arbeitet laut Leak an einem neuen Movement-Shooter mit Mech-Kämpfen im Titanfall-Stil.

Das Studio 1047 Games, bekannt durch Splitgate, arbeitet laut einem aktuellen Leak tatsächlich an einem neuen Projekt mit dem Codenamen „Empulse“. Der Titel soll als spiritueller Nachfolger im Stil von Titanfall konzipiert sein, wie wir bereits im März berichtet haben.

Die Informationen stammen aus einer Vorab-Version, die angeblich von Insider-Gaming eingesehen wurde. Das Material zeigt frühes Pre-Alpha-Gameplay eines Team-Deathmatch-Shooters mit starkem Fokus auf schnelle Fortbewegung und vertikales Gameplay.

Im Mittelpunkt stehen klassische Movement-Mechaniken wie:

Grappling Hooks

Wallrunning

Boost Pads

Zusätzlich sollen große Mechs eine zentrale Rolle spielen, die auf der Karte verteilt sind und von Spielern übernommen werden können. Diese erinnern stark an die bekannten Titanfall-Mechs und verfügen laut Beschreibung über verschiedene Ausrüstungsoptionen.

Ein gezeigter Mech soll unter anderem folgende Fähigkeiten besitzen:

Gatling-Gun als Hauptwaffe

Schild zur Verteidigung

Raketenwerfer mit Cooldown-System

Besonders auffällig ist eine Szene, in der ein Spieler direkt in einen Mech grappled und anschließend das Match dominiert.

Laut früheren Aussagen von 1047 Games CEO Ian Proulx befindet sich bereits seit einiger Zeit ein neuer Movement-Shooter in Entwicklung, der von Titanfall sowie Call of Duty: Black Ops 3 inspiriert sein soll.

Der aktuelle Stand von „Empulse“ ist Pre-Alpha. Eine offizielle Enthüllung wird laut Bericht noch im Laufe des Jahres erwartet. Ob es sich dabei um einen Free-to-Play-Titel oder ein Premium-Spiel handelt, ist derzeit noch unklar.

Nach dem eher verhaltenen Erfolg der bisherigen Projekte von 1047 Games könnte Empulse für das Studio ein wichtiger Neustart im kompetitiven Shooter-Markt werden.