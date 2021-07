Splitgate: Veröffentlichung verschoben

Der kostenlose Online-Portal-Shooter Splitgate wird bis in den kommenden Monat hinein in der offenen Beta bleiben. 1047 Games hat den offiziellen Start des Spiels verschoben, nachdem in den letzten 14 Tagen zwei Millionen Spielerinnen und Spieler das Spiel heruntergeladen und die Splitgate-Server überrannt haben.

Die offene Beta des Spiels wird online bleiben, während das Team daran arbeitet, die Serverkapazität zu skalieren, um das exponentielle Wachstum zu bewältigen.

Splitgate sollte am 27. Juli offiziell für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht werden. Es bietet ein komplett überarbeitetes Spielerlebnis für PC-Veteraninnen und -Veteranen und führt den einzigartigen Twist der „Portale“ in das klassische Arena-Gameplay ein, das zum ersten Mal auf Konsolen verfügbar ist. 1047 wird die Pre-Release-Beta-Version am Dienstag mit einigen der geplanten Launch-Inhalte aktualisieren, während 1047 die Serverkapazität gleichzeitig weiter erhöht.

Die Pre-Release-Beta-Version vom Dienstag wird die drei neuen Karten und völlig neue Anpassungsoptionen enthalten. Außerdem wird sie viele häufig gewünschte Features aus der offenen Beta enthalten, darunter Maus- und Tastaturunterstützung, einen FOV-Slider auf der Konsole und anpassbare Controller-Layouts.

1047 Games hatte bereits am 13. Juli den Schalter für die offene Crossplay- und Crossgen-Beta erfolgreich umgelegt. Innerhalb von 14 Tagen erlebte Splitgate dann ein explosives Wachstum, was das bestehende Framework und die Server-Infrastruktur des Spiels täglich stark beansprucht.

Vier Technik-Experten von 1047 – einem insgesamt 30-köpfigen Team – waren dennoch in der Lage, das Spiel innerhalb weniger Tage von 400 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern auf mehr als 75.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler zu skalieren.