Splitgate: Video zum großen Update veröffentlicht

Autor:, in / Splitgate

Die Macher von Splitgate enthüllten ein großes Update für ihren Online-Portal-Shooter und führten eine benutzerdefinierte Spieloption ein, die den Spielern und Spielerinnen weitaus mehr Kontrolle über die Art der Matches gibt, die sie bestreiten möchten.

Neben dieser neuen Funktion werden die Fans eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche für die Auswahl von Karten und Spielmodi bemerken, die es einfacher macht, durch aktuelle und gespeicherte Spielmodi zu blättern.

Im neuen Video werden alle Änderungen des neuen Updates vorgestellt:

Im Modus „Benutzerdefinierte Spiele“ können die Spieler und Spielerinnen bislang ihre eigenen Spielmodi erstellen und mit Freunden spielen. Mit dem heutigen Update erhalten sie die Möglichkeit, ihre eigenen Teameigenschaften zu definieren, was die Möglichkeit für wild gemischte asynchrone Matches eröffnet. Team A könnte zum Beispiel über eine hohe Lebensenergie verfügen, aber keine Portale benutzen können, während Team B weitaus weniger Lebensenergie hat, dafür aber Portale und schwerere Waffen einsetzen kann. Dies ist nur der erste Schritt von vielen geplanten Aktualisierungen der benutzerdefinierten Spielfunktionen für Fans.

Die Möglichkeiten sind vielfältig – und mit dem Update können die Spieler ihre benutzerdefinierten Spielmodi speichern und später wieder laden (vor diesem Update musste man jede benutzerdefinierte Einstellung immer wieder manuell ändern). Außerdem wird es benutzerdefinierte Spielvoreinstellungen für Fans geben, die ihre Matches schneller und effizienter einrichten möchten.

Ein weiteres wichtiges Element des großen Updates ist, dass bis zum 30. November die Möglichkeit besteht, den Battle Pass für Saison 0 abzuschließen, die im Spätsommer während dem Debüt in der offenen Beta auf Konsolen gestartet wurde. Die neue Saison wird am 1. Dezember beginnen, Details dazu folgen in Kürze. Der Saison-Start im Dezember wird dabei nicht Splitgate 1.0 einläuten, sondern eine Auffrischung der Vorsaison mit völlig neuen Inhalten und einem Battle Pass sein, während das Team auf den offiziellen Start von 1.0 hinarbeitet, der derzeit für 2022 angesetzt ist.