Splitgate: Zahlreiche neue Features samt Custom Map Creator

Autor:, in / Splitgate

1047 Games hat heute die Beta Season 1 von Splitgate veröffentlicht, mit der eine Reihe neuer Features, Modi und Verbesserungen, darunter ein Custom Map Creator, in den äußerst beliebten Free-to-Play-Shooter eingeführt werden.

Die Beta-Saison 1 führt außerdem die komplett neu gestaltete Karte „Foregone Destruction“ ein, die die Arena auf einen vorbildlichen AAA-Standard bringt, zu dem sich das gesamte Spiel schließlich weiterentwickeln wird. Diese neue Saison ist für PC, Xbox und PlayStation-Konsolen verfügbar und völlig kostenlos.

Ein brandneuer Trailer, der heute veröffentlicht wurde, führt Spielerinnen und Spieler durch die schnelle Action der brandneuen Modi Evolution und One Flag Capture-the-Flag und zeigt die dynamische neue Kartenerstellung:

Mit der Einführung des Custom Map Creators in Splitgate Beta Season 1 können Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Karten erstellen und spielen, einschließlich der Möglichkeit, Karten mit bis zu acht Personen gleichzeitig zu erstellen und Karten mit Freundinnen und Freunden zu teilen. Der Editor gibt euch die Möglichkeit, Objekte, Waffen, Spawns, Bausteine, Portalwände und mehr zu erstellen und zu platzieren.

Er erlaubt auch das Drehen und magnetische Einrasten zwischen den Szenerien, um das Platzieren von Objekten zu erleichtern. Der Map Creator ist vollständig anpassbar, unterstützt Controller, Maus und Tastatur und kann von allen Spielerinnen und Spielern genutzt werden. Er ist ein Teil der neuen Saison und Fans können ab sofort mit dem Erstellen und Teilen von Karten beginnen.

In der bereits gestartenden Beta-Saison 1 wird die Karte „Foregone Destruction“ zudem komplett neu gestaltet, die mit beeindruckender Detailliebe und neuem Design auf das schließen lässt, was die Fans von zukünftigen Updates erwarten können. Heute werden auch die Spielmodi Evolution und One Flag Capture-the-Flag eingeführt, womit sich die Gesamtzahl der von Splitgate angebotenen Spielmodi auf 21 erhöht.

Mit dem neuen Level 100 Battle Pass, der einige kostenlose und einige kostenpflichtige Inhalte enthält, können Fans ihren Spielstil zudem weiter optimieren.