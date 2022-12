SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Boss-Fight-Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den brandneuen SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake Boss-Fight-Trailer an.

Seit dem Start am 17. Juli 1999 ist SpongeBob Schwammkopf seit 22 Jahren in Folge die meistgesehene Zeichentrickserie und hat ein Universum aus beliebten Charakteren, popkulturellen Schlagwörtern und Memes, Kinofilmen, Konsumgütern, einem mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musical und einer weltweiten Fangemeinde geschaffen.

SpongeBob Schwammkopf ist eine der am weitesten verbreiteten Serien in der Geschichte von Paramount International, die in mehr als 170 Ländern zu sehen ist, in mehr als 29 Sprachen übersetzt wurde und durchschnittlich mehr als 100 Millionen Zuschauer pro Quartal erreicht.

SpongeBob Schwammkopf wurde von Stephen Hillenburg entwickelt und von Nickelodeon in Burbank, Kalifornien, produziert. Die Zeichentrickserie erzählt von den nautischen und manchmal unsinnigen Abenteuern von SpongeBob, einem unverbesserlichen Optimisten und ernsthaften Meeresschwamm, und seinen Unterwasserfreunden.

Mit SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist ein neues Spiel in Entwicklung für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird am 31. Januar 2023 erscheinen.

Jetzt wurde ein neuer Boss-Fight-Trailer veröffentlicht: