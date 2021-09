SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Neuer Teil für Xbox enthüllt

In den unendlichen Weiten des Kosmos ist alles möglich … es mag sogar eine Realität geben, wo Mayonnaise kein Instrument ist! Als die mysteriöse Wahrsagerin Kassandra SpongeBob und Patrick Wünsche gewährt, öffnen die beiden Freunde versehentlich Portale zur geheimnisvollen Wunschwelt. Es ist alles F.U.N., bis ihre Freunde in den Portalen verschwinden! Erkundet sieben unterschiedliche Welten und schlüpft in über 30 kosmische Skins, um das Universum zu retten in: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Aktuell in Entwicklung für PC, PlayStation, Nintendo Switch und Xbox One.

Den Announcement-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: