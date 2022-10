SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake: Vorbestellung zur BFF Collector’s Edition möglich

Die Wünsche der Fans für eine Collector’s Edition für SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake sind wahr geworden!

Seid ihr bereit, Kinder! THQ Nordic kündigt in Zusammenarbeit mit Nickelodeons SpongeBob Schwammkopf an, dass The Cosmic Shake eine spongetastische Sammleredition, die „BFF Edition“, erhält. Das Herzstück dieser limitierten Edition ist eine 25 cm hohe Cosmic Victory Statue, ein 50 cm breiter aufblasbarer Patrick und vieles mehr.

BFF Edition – Übersicht

Die „BFF Edition“ für SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake kann ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 249,99 / $ 249,99 / £ 219,99 vorbestellt werden.

In der Sammleredition enthalten sind:

Cosmic Victory Statue – 25cm / 9.8″

Aufblasbarer Patrick – 50cm / 19.7″

BFF-Amulett mit Halskette

4 Kostüm-Miniatur-Flummis

4 Tischsets

Standardkopie des Spiels für die gewählte Plattform

Kostüm-Paket DLC

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist in Entwicklung für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird 2023 erscheinen.