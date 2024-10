SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game: Ab sofort erhältlich

Image: Outright Games Ltd

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Outright Games, Paramount Consumer Products und Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlichen heute SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, in dem Fans mit dem beliebten Seestern Patrick Star Bikini Bottom unsicher machen können. Das Sandbox-Abenteuer ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam erhältlich.

In SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game kann Bikini Bottom als eigener Spielplatz erkundet werden und Spielende können nahezu jedes Objekt, das sie finden, nutzen, um die Spielwelt auf den Kopf zu stellen. Zusätzlich treffen sie auf bekannte Charaktere wie SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy Cheeks und Plankton und werden an ikonische Orte wie die Handschuhwelt, die Müllhalde und das Demolition Derby geführt.

Von einer Krabbenburger-Bauaufgabe über das Spielen auf der Wippe bis hin zum Verursachen von Chaos in Mrs. Puffs Wutraum haben Spielende endlose Möglichkeiten und können sich auf einige Easter Eggs aus der Fernsehserie freuen.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game enthält die englischen Originalstimmen aus SpongeBob Schwammkopf, darunter Bill Fagerbakke als Patrick, Tom Kenny als SpongeBob, Rodger Bumpass als Thaddäus Tentakel, Clancy Brown als Mr. Krabs und viele mehr.

Seit dem Start am 17. Juli 1999 ist SpongeBob Schwammkopf schon 22 Jahre in Folge die meistgesehene Zeichentrickserie und hat gleichzeitig ein Universum aus beliebten Charakteren, popkulturellen Schlagwörtern und Memes, Kinofilmen, Konsumgütern, einem mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musical und einer weltweiten Fangemeinde hervorgebracht.

SpongeBob Schwammkopf ist eine der erfolgreichsten Serien in der Geschichte von Paramount Global, die in mehr als 180 Märkten zu sehen ist, in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde und durchschnittlich mehr als 90 Millionen Zuschauer pro Quartal erreicht.

SpongeBob Schwammkopf wurde von Stephen Hillenburg entwickelt und von Nickelodeon in Burbank, Kalifornien, produziert. Aktuell feiern Fans das 25-jährige Jubiläum der Show.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.