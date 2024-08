SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game: Seestern erhält erstes eigenes Spiel

Image: Outright Games Ltd

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ist das erste Spiel, bei dem der berühmte Seestern im Mittelpunkt steht.

Outright Games, Publisher von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung unter Lizenz von Paramount Game Studios, hat offiziell erste Details zu seinem kommenden Videospiel The Patrick Star Game enthüllt, in dem SpongeBob Schwammkopfs bester Freund Patrick Star die Hauptrolle spielt.

Das von PHL Collective entwickelte und auf der Nintendo Direct im August 2024 angekündigte Einzelspieler-Sandbox-Spiel spielt in der kultigen Welt von Nickelodeons SpongeBob Schwammkopf und lässt die Fans in die Rolle von Patricks Lieblings-Seestern schlüpfen, der zum ersten Mal die Hauptrolle spielt.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game erscheint am 4. Oktober 2024 und wird für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erhältlich sein.

In diesem Sandbox-Adventure können die Spieler Bikini Bottom als ihren eigenen Spielplatz erkunden und fast jedes Objekt, das sie finden, nutzen, um die Welt mit physikfeindlicher Komik zu verändern.

Nehmt Missionen an, die von Patricks Freunden wie SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy Cheeks und Plankton gestellt werden, und erkundet ikonische Orte rund um Bikini Bottom wie Glove World, The Dump und Demolition Derby.

Von einer Krabbenpatty-Bauaufgabe über das Spielen auf der Wippe bis hin zum Verursachen von Chaos in Mrs. Puffs Wutraum haben die Spieler endlose Möglichkeiten für Abenteuer!

Schließt neue Aufgaben ab und sammelt in klassischer Patrick-Manier Gläser mit Mayonnaise, um neue Outfits freizuschalten, während ihr nach Easter Eggs aus der Fernsehserie Ausschau haltet.

Außerdem ist das Patrick Star Game mit den Stimmen der Originalbesetzung von SpongeBob Schwammkopf ausgestattet, darunter Bill Fagerbakke als Patrick, Tom Kenny als SpongeBob, Rodger Bumpass als Squidward, Clancy Brown als Mr. Krabs und viele mehr!