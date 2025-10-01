SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Frostige neue Inhalte im Trailer

Der neue Trailer zu SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ist online und zeigt eine frostige Variante der bekannten Jellyfish Fields, ikonische Kostüme und eine nicht ganz so glückliche Sandy.

Zusammen mit SpongeBob und Patrick müssen sich die Spieler zunächst durch die verschneiten Jellyfish Fields kämpfen, bevor sie den Aufstieg zum Mount Bikini wagen. Aber die eisigen Bedingungen bringen eine Überraschung mit sich: Die Kälte verwandelt Sandy in ihr eiskaltes Alter Ego, Hibernation Sandy! Und sie ist definitiv nicht glücklich darüber, dass jemand ihren Schlaf stört… .

Die Spieler können sich auch auf eine brandneue Spielmechanik freuen: das Quallenfischen auf dem Ghost Board-Surfbrett, das dem Abenteuer eine neue Dimension an Spaß und Herausforderung verleiht.

Um das Ganze abzurunden, gibt der Trailer einen Vorgeschmack auf eine Auswahl an kultigen Kostümen, die im Season Pass enthalten sein werden, und bietet den Fans einen ersten Einblick in die Anpassungsmöglichkeiten, die sie erwarten.

Macht euch bereit für einen Schreck – auf die absurdeste Art und Weise, die man sich vorstellen kann!

Als der Fliegende Holländer und König Neptun aufeinanderprallen, bricht unter Wasser das pure Chaos aus: In Bikini Bottom herrscht gespenstische Unruhe, und nur zwei (mehr oder weniger) mutige Helden können die Lage retten.

SpongeBob und Patrick müssen sich zusammentun, ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren und (hoffentlich) die totale Geisterisierung ihrer Welt verhindern. Von den Tiefen des Neptun-Palasts bis zu den eisigen Gipfeln des Mount Bikini erkunden Fans ikonische Orte, stellen sich epischen Bossen und haben vor allem eines: SPASS!

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide wird von Purple Lamp entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht. Das Spiel wird am 18. November 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich sein.