SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Giganten der Gezeiten angekündigt

Mit SpongeBob Schwammkopf: Titans of the Tide wurde ein neuer Teil von THQ Nordiq offiziell angekündigt.

Alles klar, Freunde? SpongeBob und Patrick erleben ein neues Einzelspieler-3D-Plattform-Abenteuer in SpongeBob Schwammkopf: Titans of the Tide, in dem sie eine geisterhafte Bedrohung bekämpfen müssen.

Als der Fliegende Holländer und König Neptun aufeinandertreffen, droht Bikini Bottom unterzugehen, und es liegt an den beiden, das Geisterchaos zu beenden!

Nach der SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide-Einstufung in Südkorea, wurde das Spiel jetzt offiziell von THQ Nordiq angekündigt. Schaut euch hier den Trailer an: