SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Neuer Trailer zeigt frische Spielszenen und feiert Demo

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide präsentiert neue Gameplay-Eindrücke – Demo ab sofort verfügbar!

Mit einem brandneuen Trailer und einer spielbaren Demo gibt SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide den Fans erstmals einen ausführlichen Einblick in das chaotisch-lustige Abenteuer rund um SpongeBob und Patrick.

In dem kommenden Action-Adventure stürzt ihr euch gemeinsam mit Patrick in ein turbulentes Unterwasserabenteuer, um den Schaden zu beseitigen, den der Fliegende Holländer und König Neptun angerichtet haben.

Wer das Spiel jetzt vorbestellt, erhält das exklusive Natural Costume Pack für SpongeBob und Patrick. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide erscheint am 18. November 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Der neue Trailer zeigt frische Spielszenen mit actionreichen Momenten, humorvollen Dialogen und klassischen SpongeBob-Vibe: