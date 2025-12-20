SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Season Pass bringt Kino-Action direkt ins Game

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide erweitert sein Spielerlebnis mit einem neuen Season Pass, der direkt Inhalte aus dem aktuellen Kinofilm SpongeBob Movie – Search for SquarePants ins Spiel integriert.
Ihr könnt exklusive Kostüme und neue Levels erleben, die von der Handlung des Films inspiriert sind. Damit verbindet sich die große Leinwand mit dem Gaming-Universum und bietet euch zusätzliche Herausforderungen, die speziell für Fans entwickelt wurden.
- The SpongeBob Movie – Search for SquarePants Costume Pack (OUT NOW)
- The SpongeBob Movie – Search for SquarePants DLC (OUT NOW)
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – Double DLX Costume Pack
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – Plankton’s Portal Challenge
Der Season Pass enthält bereits veröffentlichte Inhalte wie das SpongeBob Movie – Search for SquarePants Costume Pack und das dazugehörige DLC, die sofort verfügbar sind.
Darüber hinaus erwarten euch kommende Erweiterungen wie das Double DLX Costume Pack und die Plankton’s Portal Challenge, die das Spiel um weitere Features und Herausforderungen bereichern werden.
7 Kommentare
Season pass im Singleplayer kotz
Gibt gefühlt kaum noch ein Spiel ohne Season Pass 🤑.
Was kostet der Pass 🤔
20€
Erfinden immer mehr Möglichkeiten wie sie dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen können. Season Pass im Singleplayer, unglaublich 🤨
Wenn ich dass Game durch habe, werde ich dann schauen, inwiefern ich mir den Season Pass holen werde.
Da muss ich mal schauen:)