SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Singt mit David Hasselhoff

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide lädt zum ultimativen Karaoke-Abenteuer ein!

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide bringt euch ein unterhaltsames Abenteuer, das nicht nur mit actionreichen Gameplay-Elementen überzeugt, sondern auch eine besondere Karaoke-Erfahrung bietet.

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide könnt ihr gemeinsam mit David Hasselhoff bekannte Songs mitsingen und so das Spiel auf eine musikalische Weise erleben, die euch noch tiefer in die bunte Unterwasserwelt von Bikini Bottom eintauchen lässt.

Das Spiel erscheint am 18. November auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 und bietet euch die Möglichkeit, sowohl als SpongeBob als auch mit anderen beliebten Charakteren aus der Serie spannende Abenteuer zu erleben.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide kombiniert actionreiche Level, interaktive Herausforderungen und Karaoke-Events zu einem vielseitigen Spielerlebnis, das sowohl Fans der Serie als auch neue Spieler anspricht.

