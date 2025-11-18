SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide: Unterwasserchaos startet heute

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ist da und das Lieblingsduo des Ozeans ist zurück, um Bikini Bottom wieder zu retten.

THQ Nordic und Purple Lamp kündigen die Veröffentlichung von SpongeBob SquarePants an: Titans of the Tide, den nächsten großen Wurf in einem der beliebtesten Franchises unter den Spielen und Animationen.

Der Einzelspieler-3D-Plattformer ist ab heute für Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 € erhältlich.

Mit über zwei Jahrzehnten SpongeBob-Erbe im Rücken bietet SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide bietet genau das gute Jump’n’Run-Erlebnis, das zum Synonym für die Serie geworden ist: Spaß, Nostalgie und viel Herz.

Außerdem wird das Spiel komplett von der Originalbesetzung gesprochen, denn niemand sagt „Ich bin bereit“ so gut wie SpongeBob selbst.

Als der Fliegende Holländer und König Neptun aufeinandertreffen, löst ihr Ego-Konflikt eine gewaltige Flutwelle in Bikini Bottom aus. Es liegt an SpongeBob und Patrick, zwei unwahrscheinlichen Helden, die mit Quallenfischernetzen und einer Freundschaft, die dicker ist als Remouladensoße, bewaffnet sind, die Ordnung im Unterwasserchaos wiederherzustellen.

Auf ihrer Reise durch ikonische Orte wie Neptuns Palast, den frostigen Mount Bikini und die geheimnisvolle Goldfischinsel treffen die Spieler auf beliebte Gesichter aus Bikini Bottom, darunter Sandy Cheeks, Squidward, Mr. Krabs und sogar Plankton.

Wechselt nahtlos zwischen SpongeBobs und Patricks einzigartigen Fähigkeiten, um Feinde zu überlisten, originelle Rätsel zu lösen und schließlich Bikini Bottom vor seinem gespenstischen Schicksal zu retten!