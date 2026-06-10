Sports Card Shop Simulator: Startet im Early Access und plant Xbox-Version

Fans von Sammelkarten und Wirtschaftssimulationen können ab sofort ihren eigenen Kartenladen eröffnen. Sports Card Shop Simulator ist im Early Access für PC gestartet und soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

In der entspannten Management-Simulation übernehmen Spieler die Leitung eines Geschäfts für Sport-Sammelkarten. Ziel ist es, den Laden Schritt für Schritt auszubauen, neue Produkte anzubieten und die wachsende Kundschaft zufriedenzustellen.

Zum Start umfasst das Spiel Sammelkarten von insgesamt 54 Fußball-Nationalmannschaften. Spieler können ihre Bestände verwalten, seltene Karten sammeln und ihr Geschäft kontinuierlich erweitern.

Die Entwickler planen bereits weitere Inhalte für die Zukunft. Neben zusätzlichen Funktionen sollen auch weitere Sportarten ins Spiel integriert werden, wodurch das Sortiment über den Fußball hinaus wachsen wird.

Passend zum Early-Access-Start wurde außerdem ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in den Geschäftsalltag, das Sammelkartensystem und die Ausbau-Möglichkeiten des Shops gewährt.

Ein konkreter Termin für die Konsolenversionen wurde bislang noch nicht genannt. Fest steht jedoch, dass Sports Card Shop Simulator künftig auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen soll.