Spotify Music: Dienst entfernt über 75 Millionen KI-generierte Spam-Songs

Spotify geht gegen KI-Spam vor und löscht mehr als 75 Millionen Songs.

Spotify hat nach eigenen Angaben mehr als 75 Millionen KI-generierte Spam-Titel von seiner Plattform entfernt. Damit verschärft der Musikstreaming-Dienst sein Vorgehen gegen minderwertige Inhalte und Manipulationsversuche beim Streaming.

Laut Spotify wurden viele der gelöschten Songs mithilfe von KI-Werkzeugen massenhaft erstellt und anschließend in großer Zahl hochgeladen. Ziel sei dabei häufig gewesen, das Vergütungssystem für Streams auszunutzen, anstatt Musik zu veröffentlichen, die tatsächlich für Hörer gedacht ist.

Das Unternehmen betont jedoch, dass sich die Maßnahmen nicht gegen Künstler richten, die Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen. Stattdessen konzentriert sich Spotify auf Inhalte wie Spam, Identitätsdiebstahl, Deepfakes und andere Formen des Missbrauchs, die sowohl Musiker als auch Hörer beeinträchtigen.

Darüber hinaus arbeitet Spotify gemeinsam mit der Musikindustrie an neuen Standards, um künftig transparenter zu kennzeichnen, wenn KI bei der Entstehung eines Songs eingesetzt wurde. Damit sollen Nutzer besser nachvollziehen können, welche Rolle Künstliche Intelligenz bei einer Produktion gespielt hat.

Mit den verschärften Maßnahmen reagiert Spotify auf den wachsenden Einsatz generativer KI in der Musikbranche und versucht gleichzeitig, die Qualität des Angebots sowie die Fairness des Vergütungssystems zu schützen.