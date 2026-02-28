SPRAWL ZERO: Cyberpunk Chaos im neuen Trailer entfesselt

Kwalee und Maeth kündigen SPRAWL Zero an und zeigen den rasanten Shooter erstmals im Trailer.

UK‑Publisher Kwalee und das unabhängige Studio Maeth haben SPRAWL Zero angekündigt, einen schnellen Cyberpunk‑Shooter und Prequel zum 2023 erschienenen SPRAWL. Der Titel erscheint für PC via Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und orientiert sich an klassischen Konsolen‑FPS der 2000er‑Jahre, deren Tempo und Stil die Grundlage für das neue Projekt bilden.

Im Mittelpunkt steht FIVE, ein cybernetisch verstärkter Supersoldat, der eine radikale techno‑religiöse Gruppierung ausschalten soll, während die Stadt im Chaos versinkt.

Die Spieler wählen unterschiedliche Wege und alternative Herangehensweisen, nutzen ein großes Waffenarsenal und setzen FIVEs Cybernetics als zerstörerische Werkzeuge ein. SPRAWL Zero betont diese Freiheit als Kern seiner Identität.

Studioleiter Carlos Lizarraga beschreibt SPRAWL Zero als Ausdruck seiner Liebe zu Videospielen und als Hommage an die Y2K‑Kultur. Er erklärt, dass Shooter wie Half‑Life 2, Halo und F.E.A.R. seine Vorstellungskraft geprägt hätten und dass er dieses Gefühl von Staunen wiederbeleben wolle. Seine Worte unterstreichen, wie stark die Ära der frühen 2000er das Projekt beeinflusst.

Parallel zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der schnelles, kinetisches Kampfgeschehen zeigt. zu sehen ist ein erster Blick auf die Welt, die rivalisierenden Fraktionen und die zerstörerischen Fähigkeiten, die FIVE zur Verfügung stehen.

SPRAWL Zero präsentiert sich als Y2K‑FPS, dessen Ästhetik und Designphilosophie an eine Zeit erinnern, in der das Genre von engen Korridoren zu offenen Welten überging.

Die Handlung rückt eine Stadt am Abgrund in den Fokus. FIVE dient der Junta und erhält den Auftrag, SILAS auszuschalten, den Anführer der techno‑religiösen Gruppe IMAGO‑DEI. Während bekannte und unbekannte Fraktionen um die Kontrolle ringen, muss FIVE seine eigenen Wahrheiten hinterfragen oder dem SPRAWL erliegen.

Das Kampfsystem kombiniert Geschwindigkeit mit taktischer Tiefe. Gegner agieren koordiniert, nutzen Flanken, Deckungsfeuer und Granaten, um Vorteile zu erzwingen. FIVE begegnet dieser Bedrohung mit Werkzeugen wie dem Gravity Shield, das Projektile einfängt und zurückschleudert, oder Bullet‑Time, das Schüsse in der Luft krümmt.

Ein großes Waffenarsenal und die Cybernetics bilden die Grundlage für vielseitige Gefechte.

Schwerkraftbasierte Systeme wie Gravity Gloves, Gravity Shield und Rushdown erweitern die Kämpfe um physikgetriebene Optionen, die aggressive Vorstöße, defensive Manöver und kreative Lösungen ermöglichen.

Handgefertigte Levels mit mehreren Wegen, vertikalen Ebenen und alternativen Ansätzen belohnen Experimente und Wiederholungen. SPRAWL Zero setzt damit auf Spielerfreiheit als zentrales Element seines Designs.