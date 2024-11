SPRAWL: Bullet-Time-FPS-Perfektion im November

Autor:, in / SPRAWL

Die gnadenlosen Köpfe des Entwicklers MAETH haben angekündigt, dass der blutige und befriedigende Cyberpunk-Bewegungs-Shooter SPRAWL im November dieses Jahres für PlayStation 5 und Xbox Serie X erscheinen wird. Ihr schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Special-Operations-Supersoldaten namens SEVEN und begebt euch auf eine Suche nach Sühne in der gleichnamigen Megalopolis.

SPRAWL ist visuell von Anime-Klassikern wie Akira und Ghost in the Shell sowie von realen Phänomenen wie Kowloon Walled City inspiriert und baut auf den Grundlagen klassischer Ego-Shooter auf, während es das Genre auf grausame Weise neu interpretieren will.

Bewaffnet mit dem kybernetischen Ikarus-Implantat könnt ihr der Schwerkraft trotzende Wandlaufmanöver ausführen und die Zeit verlangsamen, um die Horden des korrupten Militärregimes zu überleben.

Massakriert zu den Klängen eines dynamischen Industrial-Soundtracks, der auf eure Aktionen und euren Fortschritt reagiert. Befolgt die Anweisungen von FATHER in eurem Kopf, um Ihre lang ersehnte Erlösung zu erlangen, bevor der SPRAWL alle verschlingt.

Erste Eindrücke gibt es im folgenden Trailer und in der prall gefüllten SPRAWL Screenshot-Galerie.