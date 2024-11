SPRAWL: Knallharter Launch-Trailer abgefeuert

Publisher Rogue Games und Entwickler MAETH geben bekannt, dass ihr Retro-Ego-Shooter SPRAWL ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich ist.

SPRAWL ist ein blutiger Cyberpunk-Bewegungs-Shooter, in dem die Spieler in die Rolle eines ehemaligen Special-Operations-Supersoldaten namens SEVEN schlüpfen, der sich in der gleichnamigen Megalopolis auf eine Suche nach Sühne begibt.

Inspiriert vom Stil von Anime-Klassikern wie Akira und Ghost in the Shell und realen Schauplätzen wie der Kowloon Walled City, bietet SPRAWL einen originellen, dynamischen Score, der das FPS-Erlebnis aufwertet.