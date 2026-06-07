Spyro: A Realm Beyond: Für Xbox Series X|S und Game Pass angekündigt

Der kultige Drache kehrt zurück: Beim Xbox Games Showcase 2026 wurde mit Spyro: A Realm Beyond ein komplett neues Abenteuer im Spyro-Universum vorgestellt.

Das Spiel schickt Spyro in eine fremde, unbekannte Welt, nachdem er dort strandet und sich plötzlich einer Invasion durch die sogenannte „Scavs“-Fraktion gegenübersieht. Um zu überleben und einen Weg nach Hause zu finden, muss er neue Verbündete gewinnen und sich gleichzeitig einer wachsenden Bedrohung stellen.

Im Mittelpunkt steht dabei ein stark erweitertes Flug-Gameplay. Spieler können frei durch weitläufige Landschaften gleiten, über Wälder hinwegfliegen, steile Sturzflüge ausführen und sich mit fließenden Bewegungsabläufen durch die Spielwelt bewegen. Das Traversal-System setzt klar auf Geschwindigkeit, Freiheit und dynamische Kontrolle in der Luft.

Die Entwickler von Toys for Bob beschreiben das Projekt als eine Weiterentwicklung der Spyro-Formel, die den Fokus stärker auf Erkundung und Bewegungsfreiheit legt und gleichzeitig eine neue narrative Richtung einschlägt.

Auch visuell setzt der Titel auf farbenfrohe, aber fremdartige Landschaften, die sich deutlich von bisherigen Spyro-Spielen unterscheiden und eine neue Welt mit eigenen Regeln und Konflikten aufbauen.

Spyro: A Realm Beyond erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.