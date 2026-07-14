Spyro: A Realm Beyond: Kein Autopilot – Entwickler erklären, warum Fliegen echte Entscheidungen erfordern soll

Spyro: A Realm Beyond verzichtet auf Autopilot und setzt beim Fliegen auf echte Entscheidungen.

Spyro: A Realm Beyond möchte das Fliegen nicht zu einer simplen Reisefunktion machen. Toys for Bob erklärt, dass die neue Flugmechanik bewusst auf aktive Entscheidungen setzt und keinen Autopilot bieten wird.

Im Gespräch mit Kinda Funny Games erklärte Associate Creative Director Louis Studdert, dass Spieler beim Fliegen ständig mit der Umgebung interagieren und ihren nächsten Schritt planen sollen. Das System soll sich weniger wie eine klassische Flugsimulation anfühlen, sondern eher wie eine Erweiterung des bekannten Plattforming-Gedankens.

Studdert erklärte

„Wir wollen, dass es aktiv ist. Es geht um Entscheidungen und darum, Knöpfe zu drücken“

Spyro kann durch das Schlagen seiner Flügel seine Geschwindigkeit halten. Gleichzeitig können Sturzflüge zusätzlichen Schwung erzeugen. Während des Fluges sollen außerdem Elemente der Umgebung genutzt werden, darunter Himmelsringe und Aufwinde, die durch Spyros Feueratem entstehen.

Studioleiter Paul Yan erklärte, dass der Reiz darin liegen soll, entfernte Ziele selbst zu erreichen. Spieler sollen einen Punkt in der Welt sehen und überlegen, wie sie mithilfe ihrer Fähigkeiten und der Umgebung dorthin gelangen.

Ein automatisches System, bei dem Spieler lediglich ein Ziel auswählen und anschließend die Reise ablaufen lassen, sei deshalb keine Option. Laut Toys for Bob würde dadurch der wichtigste Teil des Gameplays verloren gehen.

Die Entwickler vergleichen das Konzept mit Plattforming: Auch während des freien Flugs sollen Spieler Situationen analysieren, Entscheidungen treffen und ihren Weg aktiv gestalten.

Ob sich das Fluggefühl tatsächlich so flüssig und intuitiv anfühlt wie vom Studio angekündigt, bleibt abzuwarten. Bis zum Release sollen jedoch weitere Gameplay-Einblicke folgen.

Spyro: A Realm Beyond erscheint im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.