Spyro: A Realm Beyond: Legendärer Komponist kehrt für neues Abenteuer nicht zurück

Stewart Copeland wird die Musik für Spyro: A Realm Beyond nicht komponieren und bestätigt sein Fehlen beim neuen Serienableger.

Für Spyro: A Realm Beyond wird Stewart Copeland nicht als Komponist zurückkehren. Der Musiker bestätigte in einem aktuellen Interview, dass er nicht an der musikalischen Gestaltung des neuen Spyro-Abenteuers beteiligt ist.

Copeland ist vielen Spielern als Komponist der ursprünglichen Spyro the Dragon-Trilogie auf der ersten PlayStation bekannt. Bevor er sich verstärkt der Film- und Spielemusik widmete, war er vor allem als Schlagzeuger der Band The Police weltberühmt geworden. Seine Soundtracks für Spyro gelten bis heute als einer der prägendsten Bestandteile der klassischen Reihe.

Im Gespräch mit The Independent wurde Copeland direkt gefragt, ob er die Musik für Spyro: A Realm Beyond komponieren werde. Dabei stellte er klar, dass dies nicht der Fall sei. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die Entscheidung des Entwicklerteams.

Er erklärte sinngemäß, dass solche Veränderungen ganz natürlich seien. Hinter dem neuen Spiel stehe eine neue Generation von Entwicklern, die auch einen neuen musikalischen Stil etablieren wolle. Aus seiner Sicht müsse sich die Reihe weiterentwickeln und modernisieren, weshalb er keinerlei Groll gegenüber der Entscheidung hege.

Spyro: A Realm Beyond wurde während des Xbox Showcase im Juni 2026 angekündigt. Das neue Abenteuer entsteht bei Toys For Bob und soll sowohl langjährige Fans der Originaltrilogie als auch neue Spieler ansprechen.

Bislang wurden allerdings nur wenige Details zum Spiel veröffentlicht. Das Studio betonte bereits, dass man den Geist der klassischen Spyro-Spiele bewahren wolle, konkrete Informationen zu Gameplay, Story oder weiteren Beteiligten stehen derzeit jedoch noch aus.