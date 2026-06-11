Spyro: A Realm Beyond: Setzt auf farbenfrohe Spielwelt und Entdeckergeist

Spyro: A Realm Beyond setzt laut Toys for Bob auf farbenfrohe Welten und klassische Spyro-Stärken.

Nach seiner Enthüllung während des Xbox Games Showcase sorgt Spyro: A Realm Beyond weiter für Gesprächsstoff, denn Entwickler Toys for Bob hat zusätzliche Einblicke in die kreative Ausrichtung des neuen Abenteuers gegeben.

Im Mittelpunkt steht dabei die farbenfrohe Präsentation des Spiels. Bereits der erste Trailer zeigte eine Welt voller kräftiger Farben, leuchtender Landschaften und fantasievoller Umgebungen, die bewusst an die klassischen Spyro-Abenteuer erinnern sollen.

Über die offiziellen Kanäle erklärte das Studio, die Welt brauche mehr „radikal fröhliche und farbenfrohe Spiele“. Diese Philosophie spiegelt sich offenbar direkt in der Gestaltung von A Realm Beyond wider.

Auch Studioleiter Paul Yan betonte in einem Interview mit Xbox Wire die Bedeutung abwechslungsreicher und fantasievoller Schauplätze. Ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Spyro-Spiels seien farbenfrohe Welten, skurrile Charaktere sowie zahlreiche Aktivitäten und Geheimnisse, die Spieler zur Erkundung jeder Ecke motivieren.

Genau dieser Entdeckergeist soll auch im neuen Abenteuer eine zentrale Rolle spielen. Laut Yan bildet das Gefühl der Entdeckung einen Kernbestandteil des Spiels. Dazu gehören neue Möglichkeiten wie freies Fliegen, die zusätzliche Freiheiten bei der Erkundung der Spielwelt bieten sollen.

Gleichzeitig möchte das Studio die Balance zwischen vertrauten und neuen Elementen finden. Die bisher gezeigten Szenen deuten auf eine moderne Interpretation der klassischen Spyro-Formel hin, die den Stil der Originale bewahrt und gleichzeitig neue Ideen integriert.

Spyro: A Realm Beyond erscheint im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC.