Spyro: A Realm Beyond: Setzt auf nahtlosen Übergang zwischen Boden und Flug

Mit Spyro: A Realm Beyond will Toys for Bob die bekannte Formel der Reihe weiterentwickeln, ohne dabei die Wurzeln der Serie aus den Augen zu verlieren. Im Mittelpunkt steht eine neue Flugmechanik, die deutlich mehr Freiheit bieten und die Erkundung der Spielwelt grundlegend verändern soll.

Associate Creative Director Lou Studdert erklärte gegenüber GamesRadar, dass das Team ein besonders flüssiges Spielerlebnis anstrebt. Ziel sei es, Bewegungen, Erkundung und Interaktionen mit der Umgebung nahtlos miteinander zu verbinden. Spieler sollen jederzeit mühelos zwischen Fortbewegung am Boden und dem Fliegen durch die Lüfte wechseln können.

Dabei handelt es sich laut den Entwicklern nicht um ein bloßes Zusatzfeature. Die Umsetzung eines authentischen Drachengefühls sei von Beginn an eines der wichtigsten Entwicklungsziele gewesen. Das Team wolle das Gefühl von Abenteuer, Entdeckung und Staunen auf ein neues Niveau heben und damit die besonderen Stärken der Marke Spyro stärker denn je zur Geltung bringen.

Gleichzeitig steht das Studio vor einer Herausforderung, die viele Fortsetzungen bekannter Marken begleitet: die richtige Balance zwischen Tradition und Innovation. Studioleiter Paul Yan betonte, dass man sich dieser Gratwanderung bewusst sei. Zu viel Nostalgie könne dazu führen, dass lediglich Bekanntes wiederholt werde, während zu starke Veränderungen das Risiko bergen würden, dass sich die Reihe nicht mehr wie Spyro anfühlt.

Nach Angaben von Toys for Bob helfen dabei die Erfahrungen aus der Entwicklung der Reignited Trilogy. Das Studio habe ein besseres Verständnis dafür entwickelt, welche Elemente die Identität der Figur und der Serie prägen. Dieses Wissen fließe nun direkt in A Realm Beyond ein.

Die Entwickler machen jedoch deutlich, dass es sich diesmal nicht um eine Neuauflage bestehender Spiele handelt. Stattdessen soll ein komplett neues Abenteuer entstehen, das den Charakter und den Ton der Reihe bewahrt, gleichzeitig aber neue Ideen und moderne Spielmechaniken einführt.

Spyro: A Realm Beyond erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.