Spyro: A Realm Beyond: Verkäufe der Reignited Trilogy sicherte Zukunft der Reihe

Toys for Bob sieht in Spyro: A Realm Beyond eine Bestätigung der starken und konstanten Nachfrage nach der Reihe.

Die Entwicklung von Spyro: A Realm Beyond war für das Studio Toys for Bob nach eigenen Angaben ein „massives Risiko“, das sich jedoch durch die anhaltende Unterstützung der Community und den Erfolg der Reihe rechtfertigen ließ.

In einem Gespräch mit GamesRadar+ erklärten Associate Creative Director Lou Studdert und Studioleiter Paul Yan, dass Spyro seit jeher eine besondere Bedeutung innerhalb des Teams habe. Die Figur stehe sinnbildlich für den klassischen Underdog, der sich gegen überwältigende Gegner behauptet – ein Motiv, mit dem sich das Studio selbst identifiziere.

Entscheidend für die Zukunft der Marke sei insbesondere die Resonanz der Spieler gewesen. Die Spyro Reignited Trilogy konnte sich laut Entwicklerangaben über 11 Millionen Mal verkaufen und zeigte damit, dass eine klare und aktive Zielgruppe für die Reihe existiert.

Zusätzlich habe die kontinuierliche Nachfrage der Community eine wichtige Rolle gespielt. Laut Yan sei die Fanbasis über Jahre hinweg auf Gaming-Events und in der Öffentlichkeit laut und konstant präsent gewesen und habe regelmäßig nach einer Fortsetzung gefragt.

Diese anhaltende Unterstützung habe schließlich auch Microsoft überzeugt, dass eine starke Community hinter der Marke steht. Im Zuge der internen Präsentation des Projekts habe Toys for Bob deutlich gemacht, dass die Nachfrage real und stabil sei und die Entwicklung eines neuen Serienteils gerechtfertigt ist.

Neben der Fortführung der Reihe dient Spyro: A Realm Beyond für das Studio auch als Grundlage für zukünftige Projekte. Laut aktuellen Aussagen versteht Toys for Bob den Titel als eine Art Blaupause für farbenfrohe und charakterstarke Spiele, die künftig den kreativen Fokus des Teams prägen sollen.